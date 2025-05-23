Çorum’un Alaca ilçesinde Türk Kızılay Alaca Şube Başkanlığı tarafından Gazze için yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Alaca Şube Başkanlığınca İsrail soykırımının sürdüğü Gazze’de yaşayan Filistinliler için yardım kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde, kadınların gönüllü olarak yaptığı ürünler satışa sunuldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kampanyada toplam 191 bin 472 TL bağış toplandı.

Programa Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve çok sayıda vatandaş katıldı.