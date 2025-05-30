Alaca Belediyesi tarafından ‘güçlü kadın, güçlü Alaca’ sloganıyla yapımı tamamlanan Selin Şahin Kadın Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Açılışa Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur, Bülent Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca’ya yeni bir nefes, kadınlara ise yeni bir mekan kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Modern yapısıyla dikkat çeken merkezimiz, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim alanında aktif rol alacağı yeni bir buluşma noktası olacak.” dedi