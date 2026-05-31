Eski AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kurban ibadetinin sessizce aşınan bir hafızasına dikkat çekti.

Mirat Haber’e yazan Kavuncu, “Son yıllarda kurbanların giderek daha fazla yurt dışına vekâlet yoluyla gönderilmesi, yardım boyutunu büyütürken ibadetin yaşanan ve yaşatılan yönünü zayıflatma tehlikesini de beraberinde getirmektedir.”dedi.

İşte o yazıda öne çıkan görüşler:

“Kurban, sadece bir hayvanın kurban edilmesi değil; yakınlaşmanın, teslimiyetin, şükrün, fedakârlığın ve paylaşmanın ete kemiğe bürünmüş halidir.” Hz. İbrahim’in sadakatini, Hz. İsmail’in teslimiyetini çağlardan çağlara taşıyan bu ilahi hikmet, yalnızca sofralara et değil; aileye huzur, kalplere merhamet, nesillere bilinç ve topluma kardeşlik taşır.

Ancak son yıllarda kurbanların giderek daha fazla yurt dışına vekâlet yoluyla gönderilmesi, yardım boyutunu büyütürken ibadetin yaşanan ve yaşatılan yönünü zayıflatma tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Elbette uzak coğrafyalardaki mazlum ve muhtaçlara ulaşmak kıymetlidir; ancak kurbanı yalnızca bir bağışa, kampanyaya veya banka havalesine dönüştürmek, ibadetin ruhunu ve toplumsal hafızasını aşındırmaktadır.

Çünkü kurban; bayram sabahının manevi iklimi, tekbirlerle yapılan ibadet, çocukların şahit olduğu bir eğitim, akrabaya ve komşuya uzanan, uzatılan ikram ve paylaşma kültürüdür. Kurbanın, kurbanlığın evden, mahalleden ve toplumdan çekilmesi; bu değerlerin de zamanla zayıflaması demektir.

Vekâletle kurban, gerektiğinde başvurulan bir imkân olabilir; ancak asıl olan, kişinin kurbanıyla doğrudan kendisinin ilgilenmesi, mümkünse kendisinin kesmesi değilse şahitlik etmesi, ailelerin ve çocukların bu kültürü, ibadetin manevi atmosferini yaşayabilmesidir. Ayrıca uzaklardaki mazlumu gözetirken yanı başındaki muhtacı da unutmamak gerekir. Çünkü bazı değerler bir anda kaybolmaz; sessizce aşınır. Bir kurban, kurbanlık da, etten çok daha fazla anlam taşır... Vesselam".