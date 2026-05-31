Çorum’un, Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar’ın ardından ‘Gastronomi Şehri’ unvanı alması için çalışmalar sürerken, Çorum Belediyesi ‘Açık Ateş Pişirme Teknikleri Buluşması Etkinlikleri Düzenlenmesi Organizasyon Hizmet Alımı ihalesini yaptı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda düzenlenen açık ihaleye 5 ayrı organizasyon firması teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 11 milyon 475 bin lira bedelli ihaleye teklif veren firmaların rakamları incelemeye alındı. İhalede en düşük teklifi 9 milyon 500 bin lira ile Konya merkezli İKONİA Organizasyon firmasının sunduğu öğrenildi.

DEV ORGANİZASYON HAKKINDA

Çorum Belediyesi’nin koordinatörlüğünde 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında ‘Açık Ateş Pişirme Teknikleri Buluşması Etkinlikleri’ Çorum’da gerçekleştirilecek.

Dev organizasyonun ihale şartnamesine göre; yerli ve yabancı konukların transferlerinden konaklamalarına kadar tüm gezi noktaları ve materyaller organizasyonu üstlenecek firma tarafından karşılanacak.

6 AYRI ÜLKEDEN 28, TÜRKİYE’DEN 50 İSİM DAVETLİ

İspanya, Brezilya, İngiltere, İtalya Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden dünyaca ünlü açık ateş pişirme ustaları, gurme, şef, gastronomi uzmanı ve yazarı 28 isim, Türkiye’den yine ünlü şef, aşçı, gazeteci 50 isim Çorum’a davet edilecek.

ORGANİZASYONDA NELER VAR?

Organizasyonda kent merkezinde kortej, Bedesten önünde ateş yakma töreni, İskilip Osmancık ve Dodurga ilçelerine ziyaretler, Hitit medeniyeti gezileri, fotoğraf sergisi, söyleşi programları, Çorum Mutfağı Yemek Yarışması Finali, Gala Yemeği, Açık Ateş Yemek Pişirme Gösterileri, Şef ve Yerel Usta Eşleşmeleri Workshop Etkinliği, Şehir Gezisi, Gastro Safari ve daha birçok renkli etkinlik yer alıyor.

Öte yandan yerli ve yabancı davetlilerin Çorum’da bulundukları süre içinde yöresel lezzetler ikram edilecek.

(Habercim19)