Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksek Okulu’nda, yangın anında binaların doğru şekilde tahliye edilmesi ve yangın söndürme tüplerinin kullanımının gösterilmesi amacı ile tatbikat yapıldı.



Kredi Yurtlar Kurumu tarafından Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yangın anında neler yapmaları gerektiğini uygulamalı tatbikat düzenlendi. Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın tatbikatında, itfaiye ekipler tarafından yakılan ateşe yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi. Öğrencilere yangına müdahale ederken ateşe ne kadar uzaklıktan söndürme tüpünü tutulması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.