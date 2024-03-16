Alacagücü Futbol Takımı, Fildişi Sahil uyruklu İbrahim Abdoul Kader’i transfer ederek ilçe tarihinde bir ilke imza attı.

Alacagücü Spor'da yazılı açıklama yapan yabancı uyruklu futbolcular, Alacagücü Spor’u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirterek şampiyonluk sözü verdi.

Alacagücü Spor Takımı Başkanı Kadir Bayat, hedeflerinin bu sezon ikinci Amatör Lig'de şampiyonluk olduğunu belirterek, transfer ettikleri yabancı uyruklu 1 futbolcu ile birlikte güçlerine güç kattıklarını söylerken bir yabancı oyuncu icinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Spora katkı ve destek veren herkese çağrıda bulunan Bayat, "Böyle güzide kardeşlerimiz neden çoğalmasın? Neden takım daha iyi olmasın? Burada özellikle Alaca'lı iş adamlarımıza sesleniyorum. Hep birlikte Alacagücü spor’u hak ettiği yere birlikte taşıyalım. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Alaca halkına ve yöneticilerimize taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Oyunculardan şampiyonluk sözü

Fildişi Sahil uyruklu İbrahim Abdoul Kader Alaca’yı çok sevdiklerini ve insanların misafirperver olduklarını belirterek, şampiyonluk sözü verdiler.

Alacagücü Spor Müdürü ve Başkan yardımcısı Mustafa Tosuncu'da, Alacalılara seslenerek, takıma sahip çıkmalarını istedi. Alaca Kaymakamina, Belediye Başkanımıza Kulüp Başkanımıza, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini bir kez daha ileten Tosuncu, sporun her alanında Çorum il genelinde Alaca’nin söz sahibi olduğunu, futbolda da bunu kanıtlayarak takımlarını ilk edapta ikinci amatörde şampiyon yapıp birinci amatör ligine ve ordan Bal Lig'e çıkartacaklarının sözünü verdi.