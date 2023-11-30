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Çorum'un Alaca ilçesine ait mor soğanın ardından yöreye ait iki ürün daha tescillendi.

Kaymakamı Hicabi Aytemür'ün girişimleri sonucunda ilçeye ait iki ürün daha coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Kaymakam Aytemür, Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu ve beraberindeki heyet ile Türk Patent ve Marka Kurumunu ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında düzenlenen törenle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak'tan Alaca mutfağına ait yarma aşı ve yanıç böreği yemeklerinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini taktim etti.

İHA