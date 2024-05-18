Ahlatcı Çorum FK Ana Sponsoru Cantürk Alagöz’den kırmızı siyahlı camiaya mesaj.

Cantürk Alagöz rahatsızlığı nedeni ile gelemediği Kocaelispor play-off 1. tur maçı öncesi gönderdiği mesaj Yeni Şehir Stadyumunda taraftarlara okundu.

Cantürk Alagöz mesajında şunları söyledi: ‘Sadece Sponsoru olmaktan değil, gönül bağı ile bağlı ve önemli bir parçası olarak hissettiğim, başarısı ile gurur duyup, İkinci memleketim olarak gördüğüm Çorum'un gurur kaynağı Çorum Futbol Kulübü'nün Kocaelispor ile oynayacağı maçta rahatsızlığımdan dolayı bulunamamanın büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Ama bilin ki tüm kalbimle dualarım sizin için olacak. İnşallah Süper Lig'e çıkmanın sevincini birlikte yaşayacağız. Allah yardımcımız olsun.