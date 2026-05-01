Sağlık Bakanlığı 128. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, Çorum genelindeki sağlık teşkilatlarına 12 Uzman Hekim, 6 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 18 yeni doktor dahil oluyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Çorum’umuzu sağlıkta daha ileriye taşımak, her bir vatandaşımıza yerinde ve hızlı sağlık hizmeti sunmak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Destekleri için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyor, hekimlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Alar, şehrin dört bir yanındaki hastanelere yapılan hekim atamalarını şöyle aktardı:

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 Tabip

1 Deri ve zührevi hastalıkları

1 Adli Tıp uzmanı

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi

1 Tabip

1 Kulak Burun Boğaz

1 İç Hastalıkları

1 Ruh sağlığı ve hastalıkları

Osmancık Devlet Hastanesi

1 Tabip

1 Uzman Tabip

1 İç Hastalıkları

1 Kadın Hastalıkları ve doğum

Sungurlu Devlet Hastanesi

1 Tabip

1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1 İç Hastalıkları

Oğuzlar Devlet Hastanesi

1 Aile hekimi

Ortaköy Devlet Hastanesi

1 Aile Hekimi