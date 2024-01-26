Mesleği dedesinden öğrenen 66 yaşında Uyar, kırsal Emendere Mahallesi'nde süpürge otlarını eşiyle hasat ediyor, kurutuyor ve geleneksel yöntemlerle sıkıştırarak el süpürgesi haline getiriyor.

Uyar, AA muhabirine, yaklaşık 30 dönüm arazisinde yetiştirdiği otları süpürgeye dönüştürmenin meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Adını taşıdığı, Ali Çavuş lakabıyla bilinen dedesinin bölgenin ilk el süpürgesi üreticilerinden olduğunu belirten Uyar, şöyle devam etti:

"Önceden pazarlara çıkıyordum, gidip Bigadiç'te süpürge satıyordum. Şimdi herkes bizi tanıyor artık evde satıyorum. Toptan alanlar, Sındırgı'da pazarda satacak olanlar da geliyorlar ama benim esas kazancım takastır. Zeytinliova'ya, Saruhanlı'ya gidiyorum, zeytinle ve özellikle yağla takas ediyorum. Ne kadar yapılır bu iş? Elin ayağın tutana kadar, yatağa düşene kadar. Hemen hemen her zaman yaparım, bu işi seviyorum. Şimdi mesela bu sene 30 dönüme ektik, bundan tahminen 2 bin süpürge çıkar."

Uyar, geleneksel yöntemle ürettiği el süpürgesinde kaliteden vazgeçmediğini dile getirdi.

Kendisinin kullanabileceği özelliklerde, sağlamlıkta olmasına özen gösterdiğini anlatan Uyar, "Gündüz tarlaya gidip çalışsam bile akşam namazdan sonra evimde ister kitap okuyorum ister televizyonu açıyorum, süpürge yapıyorum. Bu işi hakikaten seviyorum, zaten bir işi sevmezsen olmaz." dedi.