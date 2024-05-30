Nazır Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi bünyesinde Çorum’da lisanslı depoculuk açılacak.

Çorum’da tarım sektörünün lider ve öncü firmalarından Alıcılar Tarım, hizmet ağını genişletiyor.

Depolama kapasitesini 150 bin tona çıkarmayı hedefleyen Alıcılar Tarım, bölgesel üretimde kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Nazır Alıcı LİDAŞ Lisanslı Depoculuk A.Ş., 1 Haziran Cumartesi günü saat 11.30’da İskilip – Çankırı yolu Akkaya mevkii 26. Km. Yerli Küme Evler No: 181 / 1 İskilip adresinde hizmete açılacak.

“ALICILAR TARIM, GÜVENİLİR BİR MARKA”

Alıcılar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alıcı, 2010 yılında Bayat şubesinin açılması ile birlikte hizmet ağını genişleten Alıcılar Tarım’ın, 2020 yılında Çorum Merkez şubesini de faaliyete geçirerek toplamda 3 şubeye ulaştığını bildirerek, “Şirketimizin büyüme politikası doğrultusunda sektördeki etkinliğini arttırmış ve müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımıştır” dedi.

Ali Alıcı, lisanslı depoculuk firmasının açılışına tüm Çorum halkını ve ilgilileri davet etti.

Ali Alıcı, açıklamasında firma hakkında şu bilgileri verdi:

Alıcılar Tarım, 1987 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde tahıl pazarında hububat alım satımında faaliyet göstermeye başlayan Nazır Alıcı’nın önderliğinde temellerini atmıştır. İlk olarak ‘’Alıcılar Zahire’’ adı altında başlayan bu yolculuk, kısa sürede büyüyerek 1995 yılında Alıcılar Tarım Ltd. Şti adıyla daha geniş bir yelpazede hizmet sunmaya başlamıştır. Şirketimiz, hububat alım satım ticaretinin yanı sıra kimyevi gübre pazarlama ve nakliyecilik sektörlerinde de hızla büyümüş ve güvenilir bir marka haline gelmiştir.

2010 yılında Bayat şubesinin açılması ile birlikte hizmet ağını genişleten Alıcılar Tarım, 2020 yılında Çorum Merkez şubesini de faaliyete geçirerek toplamda 3 şubeye ulaşmıştır. Şirketimizin büyüme politikası doğrultusunda sektördeki etkinliğini arttırmış ve müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere taşımıştır.

HEDEF, 150 BİN TONLUK DEPOLAMA

2021 yılında, Alıcılar Tarım’ın vizyonu çerçevesinde kurucularımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Alıcı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aydın Alıcı, Burhan Alıcı ve Uygun Alıcı’nın öncülüğünde bölge tarımına değer katması amacıyla 30.000 ton kapasiteye sahip “Nazır Alıcı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi” kurulmuştur.

Şirketimiz depolama kapasitesini 1 yıl içinde 50.000 tona, 5 yıl içinde de bölge tarımının tamamına hizmet edecek şekilde 150.000 ton kapasiteye ulaştırılması hedeflenmektedir.

SEKTÖRÜN LİDERİ

Şirketimiz son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla bölge çiftçilerine yönelik yenilikçi çözümler ve yüksek kaliteli hizmetlerle sektörde lider konuma yükselmiştir.

Alıcılar Tarım ve bağlı şirketler grubu olarak geleceğe yönelik bölge çiftçilerinin verimliliğini artırmayı ve tarımsal üretimde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve sektörel yeniliklere hızlı adaptasyon yeteneğimizle, çiftçilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenilir bir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Hizmet ağımızı daha da genişletip tarım sektöründeki lider konumumuzu pekiştirmek ve daha geniş kitlelere hizmet sunmak için sürekli gelişim ve yenilik anlayışımızı sürdürmeye kararlıyız.” (Haber Merkezi)