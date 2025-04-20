Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırı, şehirde derin üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün bir pastaneye alışveriş yapmak için giren R.T., uzun süredir husumetli olduğu G.A. tarafından silahla hedef alındı. Pastanenin içinde yaşanan kanlı saldırıda R.T., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan R.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. R.T.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli G.A. ise çok geçmeden Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkarıldı.