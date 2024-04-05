Çorum'un Alaca ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından Alparslan Türkeş'i anma programı düzenlendi.

Alaca Ülkü Ocaklarında düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları Alaca İlçe Başkanı Ramazan Demiralan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve çok sayıda partili katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından davetlilere hitaben bir konuşma yapan MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, "Ülkü Ocakları Alaca İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendiyi anma programına katılım sağladık. Çizgisinden ve davasından ebediyen dönmeyeceğiz. Satanlardan ve kaçanlardan olmayacağız. Allah mekanını cenneti nur etsin, ruhu şad olsun" dedi.

Program davetlilere yapılan çay ikramının ardından sona erdi.