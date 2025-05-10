Çorum’da faaliyet gösteren sekiz sivil toplum kuruluşunun organize ile düzenlenen Çorum Gençliği Yeşil Sahalarda buluşuyor’ futbol turnuvası başladı.

Çorum Üniak, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı, Yeşilay Çorum Şubesi, Birlik Vakfı, Milli Türk Talebi Birliği’nin katkısı ile gerçekleşen turnuvada 28 takım mücadele ediyor. Turnuvanın açılış törenine AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ile davetliler katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar turnuvaya katkı veren tüm kurumlara teşekkür etti ve müsabakaların centilmence geçmesi dileğinde bulundu. Daha sonra da turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.