Çorum FK’nın bugün Altaypspor ile oynayacağı maç Kadeş Meydanında dev ekrandan yayınlanacak.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmak isteyen ve 3.'lük yarışındaki iddiasını sürdüren kırmızı siyahlılar, bugün kritik Altayspor maçına çıkacak.

Kırmızı siyahlı takımın Altayspor ile oynayacağı karşılaşma TRTSPOR ve Beinsports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu önemli maç duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın maçın Kadeş Meydanı'ndaki dev ekrandan yayınlanacağını açıkladı ve taraftarları meydana davet etti.