Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorum Merkez Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir etkinlik düzenledi.

Okul öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen farkındalık etkinliğinde türküler söylendi, şiirler okundu, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapıldı.

Afete Hazırlık Kulübü üyeleri Sevilay Ozgedey, Ünver Kış, Ömer Erzen, Selman Ozdemir, Arif Akbeyaz) Sunucu Sevil Çiftçi’nin düzenlediği programa Altı Nokta Körler Derneği üyeleri; Cuma Aykaç, Fazlı Koçak, Muharrem Öztürk ve Haydar Ünlüyol katıldı.

Okul yöneticileri, etkinliğin düzenlenmesinde katkı ve emekleri olan Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı’ya, Afete Hazırlık Kulübü öğretmenlerine, emekli öğretmen Arap Çataroğlu’na, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.