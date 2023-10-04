Altının gram fiyatı, 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.
ABD'nin enflasyon verileri öncesinde Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.819,00 dolardan işlem görüyor.
İşte 4 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da ve piyasalarda 0.5 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatları
GRAM ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 1.669,61
Satış: 1.671,60
ONS ALTIN FİYATI (DOLAR)
Alış: 1.818,65
Satış: 1.819,00
24 AYAR GRAM ALTIN
Alış: 1.612,10
Satış: 1.612,41
ÇEYREK ALTIN
Alış: 2.579,36
Satış: 2.636,30
ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 2.671,38
Satış: 2.733,07
YARIM ALTIN
Alış: 5.142,61
Satış: 5.272,59
YARIM ALTIN (KAPALIÇARŞI)
Alış: 5.326,07
Satış: 5.466,15
22 AYAR BİLEZİK GRAM
Alış: 1.514,04
Satış: 1.607,40
ATA ALTIN
Alış: 11.112,00
Satış: 11.234,00