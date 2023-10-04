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Altının gram fiyatı, 7 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

ABD'nin enflasyon verileri öncesinde Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.819,00 dolardan işlem görüyor.

İşte 4 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da ve piyasalarda 0.5 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 24 ayar gram altın fiyatları

GRAM ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 1.669,61

Satış: 1.671,60

8 Temmuz 2023 altın fiyatlarında son durum - Yeni İzmir Haber

ONS ALTIN FİYATI (DOLAR)

Alış: 1.818,65

Satış: 1.819,00

24 AYAR GRAM ALTIN

Alış: 1.612,10

Satış: 1.612,41

ÇEYREK ALTIN

Alış: 2.579,36

Satış: 2.636,30

ÇEYREK ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 2.671,38

Satış: 2.733,07

YARIM ALTIN

Alış: 5.142,61

Satış: 5.272,59

YARIM ALTIN (KAPALIÇARŞI)

Alış: 5.326,07

Satış: 5.466,15

22 AYAR BİLEZİK GRAM

Alış: 1.514,04

Satış: 1.607,40

ATA ALTIN

Alış: 11.112,00

Satış: 11.234,00

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2022 güncel altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi Haberleri | NTV Haber