Tahmini Okuma Süresi: dakika

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası yukarı yönlü harekete geçen altın fiyatları rekora doymuyor.

Orta Doğu'da başlayan savaş ve ABD'den gelen ekonomik veriler ile birlikte grama altın 1.800 liraya kadar dayandı. Vatandaşlar 'Altın fiyatları daha da yükselecek mi?' sorusunu araştırırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. Yeni rekor için tarih verildi duyan kuyumculara koşuyor.

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert bir hamle atarak yükselişe geçti. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan savaş ve ABD'den gelen enflasyon verileri sonrası ons altın rekor seviyeye ulaşmış durumda. Yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları ne zaman alınır?' sorularını araştırırken uzmanlardan kritik uyarı geldi. Altın yeniden uçuşa geçti piyasalar yangın yerine döndü. Yeni rekor için tarih verildi! Rakamı duyan kuyumculara akın ediyor. İşte 27 Ekim 2023 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.800,72

Gram altın satış: 1.801,01

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.991,00

Çeyrek altın satış: 3.027,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.000,00

Yarım altın satış: 6.053,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.964,00

Tam altın satış: 12.057,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.164,00

Cumhuriyet altını satış: 12.348,00

5 AYDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! ALTIN UÇUŞA GEÇTİ

Altın fiyatları küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ederken Avustralya merkezli ABC Bullion bankasından kritik uyarılar peş peşe geldi. Altında bekledikleri senaryoları paylaşan banka şu raporu paylaştı:

1 - Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Gelişmiş dünyada enfl asyon hala rahatsız edici seviyelerde. Emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıl enfl asyonun aslında düşmek yerine yükselmesi söz konusu olabilir. Bu muhtemelen altın için yükselişe işaret edecek.

2 Faiz oranları zirve yapacak. Avustralya, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki faiz oranları muhtemelen zirveye yakın ve merkez bankalarının faiz oranlarını 2024’ün ortalarına düşürmeye başlama ihtimali yüksek. Bu da altına yönelimi tetikleyecek.

3- ETF yatırımcıları metallerden uzak duruyor. Bu iyi bir işaret, çünkü pazarın bu kısmında köpük olmadığı anlamına geliyor.

4- Hisse senedi piyasası riskli. ABD borsası çok pahalı ve çoğu zaman borsada büyük düşüşlere yol açacak düzeyde. Altının tarihsel olarak hisse senedi piyasalarının keskin bir şekilde düştüğü dönemlerde sahip olunabilecek en iyi performansa sahip varlık.

5- Durgunluk korkuları artıyor. Altın bu tür dönemlerde genellikle diğer varlıklardan daha iyi performans göstererek yükselme eğilimindedir.

YENİ REKORA HAZIR OLUN... RAKAMI DUYAN KUYUMCUYA KOŞUYOR

CME FedWatch aracına göre piyasalar genel olarak Fed’in gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. Verilerin bir yavaşlama göstermesi durumunda Fed’e faiz oranlarını sabit tutması için daha fazla neden sunacak, bu analistlere göre altın için oldukça destekleyici olacağını ve fi yatların yeniden 2.000 doların üzerine çıkmasına zemin hazırlayacak. Ancak verilerin faiz artışına işaret etmesi fi yatları yeniden aşağı itebilir. Ons altının hafta içinde test edilen 1.998 dolar direncine yönelmesi yeni kazançlar sağlayabilir. Buranın aşılabilmesi halinde 2.010-2.014 dolar seviyesi hedefl enebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 1.976 dolarda. Buranın aşağısında ise 1963-1951 dolar aralığı güçlü destek olarak gösteriliyor.