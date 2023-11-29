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Atılım Hamlespor kulübünün milli bilardocusu Eren Arslaner İtalya’da ülkemizi temsil etti. 24-27 Kasım tarihleri arasında İtalya’nın Treviso kentinde düzenlenen Poll 2023 yılı Euro Tour finallerinde Dünyanın değişik ülkelerinden 210 sporcu mücadele etti. Altın Hamlespor kulübünden Eren Arslaner de milli takım forması ile mücadele etti.

Bilardo İl Temsilcisi ve Eren Arslaner’in antrenörlüğünü yapan Emrah Taç yetiştirdiği öğrencisinin milli takımda mücadele etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘İnşallah ilimizden daha başka sporcularda milli takıma girme başarısını gösterirler’ dedi.

Altın Hamlespor Başkanı Mesut Çetinoğlu ise sporcuları Eren Arslaner’in milli takımda mücadele etmesinin gururuyaşadıklarını belirterek bu başarıda emeği olan antrenör Emrah Taç’a teşekkür etti. Çetinoğlu 2-8 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Kulüpler Lige yükselme ligine katılan olan sporcuların başarılı olarak Türkiye Bilardo 1. lige yükseleceklerine inandığını söyledi.

Çetinoğlu ayrıca bilard sporunun gelişimi için katkıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.