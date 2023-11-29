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Önümüzdeki ay içinde hizmete açılacak olan Yeni Spor Salonu çatısında sorun yok. Geçtiğimiz hafta sonu ilimizde meydana gelen fırtına sırasında spor salonu çatısının uçtuğu ve hizmete açılmadan zarar gördüğü yolunda haberler yapılmıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapımcı firma yetkilileri salon çatısında incelemelerde bulundular. Yapılan inceleme sonunda çatıda uçma oymadığı sadece kaplama olarak ktullanılan plakalardan bir kaçının ucunda açılma olduğu görüldü. Firma yetkilileri açılan bu bölümler ile birlikte diğer kalan kaplamalara takviye vidalama yaparak sorunu çözdü.

Aralık ayının ikinci haftasında ilimizde yapılacak olan Büyükler Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonalarına salonun hazır olduğu ve eksiklerin giderilmesinin büyük oranda tamamlandığı belirtildi.