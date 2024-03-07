Gram altın tarafında ise, ons altın ve dolar/TL'deki değer artışıyla yeni zirveler görülmeye devam ediliyor.

Tarihi rekorunu 2212 liraya taşıyan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,79 primle 2329 liradan alıcı buluyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamlamıştı.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.329,05 lira

Çeyrek altın 3.608,08 lira

Yarım altın 7.216,15 lira

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye indireceğiz Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Tekrar tek haneye indireceğiz

Cumhuriyet altını 14.388 lira

Gremse altın 38.712,00 liradan satılıyor.

Editör: Çorum Hakimiyet