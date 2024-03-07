Gram altın tarafında ise, ons altın ve dolar/TL'deki değer artışıyla yeni zirveler görülmeye devam ediliyor.

Tarihi rekorunu 2212 liraya taşıyan gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,79 primle 2329 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamlamıştı.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.329,05 lira

Çeyrek altın 3.608,08 lira

Yarım altın 7.216,15 lira

Cumhuriyet altını 14.388 lira

Gremse altın 38.712,00 liradan satılıyor.