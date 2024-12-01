Avustralya’nın Melbourne​ şehrinde yaşayan David Hole, bir parkta metal dedektörüyle tarama yapıyordu. Bir taşa denk geldi ve ''Bu da neyin nesi?'' diye sorgulamaya başladı. Taşın içinde altın olduğunu düşünen Hole, balyozla taşı kırmaya çalıştı fakat bir küçük kırık bile oluşmadı. Taşı eve götüren Hole, burada da kırmak için çeşitli yöntemler denedi hatta asitle eritmeye kalktı fakat taş 'Bana mısın?' demedi.

TAŞ 4,6 MİLYAR YILLIK BİR METEOR​ ÇIKTI

Tüm çabaları boşa çıkan David Hole, taşı Melbourne Müzesi'ne götürdü ve incelenmesini istedi. Uzmanlar, taşın bir altın değil de daha değerli bir meteor olduğunu açıkladı, üstelik tam 4,6 milyar yıllık. Jeolog Dermot Henry incelemeler sırasında doğrudan güneş sistemine odaklandıklarını, meteorun Dünya atmosferini deldikten sonra 'yontulmuş, çukurlu bir görünüme' sahip olduğunu söyledi.

''ALTINDAN DAHA DEĞERLİ''

Hole'nin bu keşfinin ardından taş artık Maryborough meteoriti olarak adlandırıldı. Science Alert'in aktardığı bilgiye göre Henry, "Bu özel meteorit büyük ihtimalle Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından çıkıyor ve bazı asteroitlerin birbirine çarpmasıyla oradan itilmiş, sonra bir gün Dünya'ya çarpmış" dedi.

Uzmanlar, taşın altından daha değerli olduğunu dile getirdi.