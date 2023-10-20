Tahmini Okuma Süresi: dakika

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 859 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 854 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 100 milyon 769 bin 409,12 lira, işlem miktarı ise 2.863,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 231 milyon 834 bin 833,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.