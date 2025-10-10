Çorum’da 15 Ekim Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerin toplumdaki farkındalığını artırmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlenecek.

Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından organize edilen etkinlik, 15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Kadeş Meydanı’ndan başlayacak. Katılımcılar, kaldırımdaki yol izi üzerinden Saat Kulesi PTT önüne kadar “Beyaz Baston Zinciri” oluşturarak yürüyecek.

Etkinliğe dernek üyeleri, aileleri, gönüllüler ve vatandaşların katılması bekleniyor. Yürüyüşün amacı, görme engellilerin sosyal yaşamdaki görünürlüğünü artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak olarak belirtildi.

Altınokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, tüm Çorum halkını etkinliğe davet ederek, “15 Ekim Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla düzenleyeceğimiz yürüyüşte, toplumun her kesimini farkındalığa davet ediyoruz. Gelin, birlikte görünürlüğe değil, farkındalığa yürüyelim.” dedi.

Etkinlikle birlikte, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ve erişilebilir şehir bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.