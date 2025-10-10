Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye olarak demiryolu projesine her türlü desteği verdiklerini belirtti.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Dere, şu ifadeleri kullandı: “Sungurlu'muzda inşaatı devam eden Yüksek Hızlı Tren-Yük Treni çalışmaları hakkında istişarede bulunduk. Belediye olarak projeyle ilgili her türlü desteği tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde veriyoruz. Nazik ziyaretleri ve verimli istişareleri sebebiyle Sayın Genel Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum.”

PROJE HAKKINDA…

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğünce yürütülen projede çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ediyor. Sahada 2 bin 500'e yakın personel ve yaklaşık 1000 iş makinesi görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Delice-Sungurlu-Çorum etabı kapsamındaki kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağlandı.

Hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük, Sungurlu OSB-Yük, Sungurlu Yolcu, Çorum Yük ve Çorum Yolcu olmak üzere 5 istasyon inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısı güçlenecek ve lojistik kapasitesi artacak.