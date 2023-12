Onlarla Lise'ye yeni başladığımızda tanışmıştık. 50’li yılların sonları yani. O dönem henüz taşra kasabaların da Lise olmadığından ortaokul bitirip tahsile devam etmek isteyenler şehirlere gelirdi. Kendileriyle kaynaştıkça dostluk arkadaşlık sınırlarımız Çorum dışına taştı diye sevinirdik. Bazılarıyla liseden sonraki üniversite yıllarında da İstanbul'da beraber olduk. Nihayet görevlere atanıp ayrı şehirlere dağılsak da düne kadar yani yarım asırı aşan bir zaman arkadaşlığımız hararetle devam etti.

Derken efendim, şu son dönem geçmiş on yıllarda (sağcı, solcu, alevi, sünni, ilerici, gerici, Türk, Kürt ayırımcılığını körükleyen Türkiye düşmanlarının oyununa gelip devlet ve milletimize zarar verdik. Bize her anlamda çok pahalıya mal olan onca tecrübeden ders almamışçasına hala düşmanın aynı komplolarına gelenlerden biri de bizim arkadaşlar. Cahil de değil çoğu, üniversite bitirmiş sözde aydınlar. Benim bu yazıma muhatap olanların biri Profösör, diğeri hukukçu mesela!. İkisi de geçen yıldan bu yana zaman zaman bana video yahut düz mesajlar göndererek siyasi tercihim inancım düşüncemden dolayı bana incitici eleştiri ve suçlamada bulunmaktalar. Sanki dünya onların etrafında dönüyor, iyiyi, doğruyu sanki sadece onlar biliyorlar. Onlara göre benim gibiler uyuyan, basın yayın bilgiden uzak cahiller.! Vatanın bekasına, milletin refahına onlar dost, biz düşman!. Uzun bir zaman dostluk, ahde vefa adına sabretsem, onları dillerinden düşürmedikleri demokrat olmaya çağırsam da olmadı.

Bu tür bağnaz fanatik davranışlara akıl fikir erdiremeyip kendimde kusur yanlış aradım bir zaman. Benim tercihlerim milli manevi değerlerime göre, insanların siyasi, ekonomik, dinsel tercihlerinden dolayı onları aşağılamak, bağnazlık saygısızlık hatta suç değil midir?

Maalesef son yıllarda sözde aydınlarda bile kendi görüşünde olmayanlara nefret kusanlar pek çok.

Bir daha yineleyelim parolamızı, etnik, siyasal farklılıklarımız bizi birbirimize düşüremez, düşersek o Türk'ü, İslam'ı haritadan silmek için her türlü alçakça oyunları kuran, "biz sizin müttefikiniz" diye yalan söyleyen Avrupa, Amerika'nın tuzağına düşeriz. Herkes aklını başına ala...