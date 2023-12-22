Çağdaş, aydın ve de entel geçinenlerin çoğu İslam düşmanı Avrupa’dan Amerika'dan ithal dekolte yarı çıplak modaları demokrasi adına gayet normal görür hatta, savunurlar. Karşı fikirde olanları gerici yobaz olarak nitelerler.

Türk'ün töresi, Allah'ın Kuranı’na göreliği benimseyen muhafazakarlar, kadın kısmının sadece helaline helal olan ziynetlerini soyunup herkese gösterenlerden rencide olur üzüntü duyar ama asla onları dışlamaz aşağılamaz, dua eder onlar için, kardeş bilir.

-Neden?

Tarihimize milli manevi değerlerimize, göre yaşamak boynumuzun borcudur. Dünyada varoluşumuz, devamımızın yolu o esaslara sadakatten geçer. Aksine davranırsak edersek biliriz ki, yarın HAKKIN DİVANINA vardı mı, tıpkı doğruluk, adalet, sevgi ve merhametten nasipsizler gibi Allah’ın gazabına uğrarız. Korkarız. Bu dünya herkesin canı, nefsinin istediği gibi hareket edebileceği sonsuz hürriyetlerin yaşanacağı durak değildir. Yaratanın kulları için koyduğu kurallar sınırlarımızdır.

SÖZÜ UZATMADAN asıl söylemek istediğimize gelelim.

Geçenlerde bir parkın yürüyüş parkurunda spordayken göbeği omuzları açık Avrupai son moda giyinmiş bir genç kız geçiyordu yanımdan, şefkat ve nezaketle seslendim ona;

Af edersin kızım bir iki cümle seninle konuşup dertleşebilir miyim?

Dedim. Mütebessimane durdu.

-Tabii buyurun efendim. Dedi.

Hanım hanımcık güzel kızım sanırım öğrencisin?

-Evet efendim.

-Ben de öğretmenim, talebem sayılırsın. Ben aha şu ilerdeki Çorum Lisesi’nde okurken çok sıkı giyim, kuşam, hal ve hareket kuralları vardı. Aksine hareket edenler cezalandırılırdı. Kızlar, etekleri dizkapağından bir karış uzun bol etek, buluz, mazbut tek tip kıyafet giyerdi. Ne olur üzülme kırılma bana yavrum, şu üzerinde seni yarı çıplak eden kıyafet var ya bize has değil. Müslüman ve Türk düşmanlarının. Devlet ve topraklarımızı ele geçirip bizi haritadan silmek isteyen dini başka İngiliz, Fransız, kahrolası gavur Amerika'nın modası bu elbisen! Bu yarı çıplak kadın kıyafetinin günahı sevabından da geçtim ama, yarın vatanını işgal edip namus ve şerefimizi kirletme sevdasında olanların nasıl taklitçisi olabiliriz. Çok üzülüyorum yavrum bu duruma. Bana ne deyip geçemiyorum. Sana bu sözleri önce Allah'a, sonra sana sevgi ve saygımdan dolayı sorumluluğumu yerine getirmek için söylüyorum. Giyme bu kıyafeti Allah’ın günahını kazanma yavrum. İyi niyetle de olsa konuşmamla seni incittiysem özür dilerim. Başarılar, iyi günler dilerim sana, GÜZEL KIZIM…

Genç kız nezaketle mütebessim şekilde;

-Anladım, tamam efendim.

Deyip uzaklaştı.