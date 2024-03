Dünkü yazımızda yakın dönemlerde Çorum Belediye ve başkanlarının yapıp yapamadıkları çok önemli bazı projelerin nasıl engellendiği üzerinde durduk. Şimdide burada son beş yılda, modern şehircilik, imar, yol, sosyal hizmetler, hayvan hastanesi, müzik, edebiyat, tiyatro, konserler, bilimsel çalışma araştırma, temizlik, engelliler, yaşlılar için yardımlar, alt yapı, su, eğitim kursları, millet bahçeleri, millet kütüphaneleri, kafe, emekli lokalleri, yürüyüş parkurları, tarihi sokak, çarşı, kale ve tarihi eser restarasyonları, kadın kültür, eğitim merkezleri, kadın yetiştirme kursları, gençlik spor, eğitim merkezleri, spor tesisleri, yol islah ve genişletmeleri, yeni ara yollar, halk et ve ekmek tesisleri, mevcutları geliştirme çalışmaları, evde hasta bakımları, yeni halı sahalar, üniversite giriş, KPS Sürücü kursları, inşaatı bitmek üzere tarihi bedesten binası, barajlar, kentsel dönüşüm, kavşak düzenleleri, Velipaşahanı restarasyonunun tamamlanması ve orada açılan restoranda eski Çorum yemeklerini tanıtıp uygulaması, millet kıraathaneleri, atıklar dönüşüm tesisi, atık toplama işleri, dar gelirliler için gıda, ilaç, giyim, yakacak yardımları, Çimento Fabrikası’na yeni şehir kurma çalışmaları, çok katlı yeni yer altı oto parkları, kedi müşahede evi, hasta yakınları için refakatçi evi, yeni hizmet araçları alımı, yeni mezarlık işleri binası, yeni yolcu otobüsleri, hizmet araçları, bordür kilit taşı üretim tesisi, ilçelere yapılan yardımlar, mobil ikram, hasta nakil araçları alma, yeni belediye hizmet binası, kitap fuarları, sporun değişik dallarında yarışmalar düzenleme v.s v.s hizmetleri gerçekleştiren görev başındaki bu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın samimi, mütevazi davranışlarıyla Çorum’da Gönül Belediyeciliği’nin çok güzel bir örneğini verdi. Çöplük’teki tarihi Taşhan'a da el atıp Ulucami berisindeki eski Güpür Hamamı’yla birlikte restrasyonuna başlanacağı, yıkılan eski Ziraat Bankası karşısındaki Kaleli Apartmanı’nı yıkıp yerine içinde yeni Emekliller Lokali ve benzeri sosyal tesislerin yer alacağı iki katlı eski valilik binasının yapılacağının müjdesini verdi son açılış kanuşmalarında.

ŞİMDİ SIRA ÇORUMLU’NUN YENİ

SEÇİLECEK BELEDİYEDEN

DİLEK VE ŞİKAYETLERİ.

1- Belediye yapmayı tasarladığı bilhassa büyük projeleri uygulamaya koymadan önce basın yayın mahalli radyo ve televizyonları, köşe yazarları, halk günlerinde aldığı olumlu, olumsuz tepkileri alsın ona göre hareket etsin.

Çarşıdaki dükkan sahipleri önlerindeki yaya kaldırımların işgaline kesinlikle son versin.

3- Ulu Camii yanında yeni açılan parkın ortasındaki yol trafiğe mutlaka kapatılsın istiyor Çorumlu. Sarraflar Arastası’nda olduğu gibi sadece insanlara tahsis edilsin. Anneler çocukları parkta oynarken trafik kazasından uzak kalsın istiyorlar. Küçük çocuklarının kaçıp otoların altında kalmasından korkuyorlar. (Bu konuda yoğun istek var, ayrıca o mahalde eksoz dumanı olmasın istiyorlar.

4- Gazi ve İnönü ana arteli mevcut trafik akışına cevap veremezken üstüne üstlük bir de yarısı oto park olarak kullanılıyor. Çorum halkı bu rezalete mutlaka son verilsin istiyor.

5- Çorum merkezinin ortasından geçen ana artel Gazi ve İnönü Caddesi şehrin nüfusu 20-30 bin kişiyken tam 65 yıl önce yapıldı. O günden bu güne kent nüfusu 15-20 kat artmasına rağmen ikinci, üçüncü altarnatif yeni yollar yapılmadı. Çorum’da hele son yllar ana yolda trafik duraklaması, izdihamı yaşanmakta. Bilhassa bu hatta en kısa zamanda alt yahut üst geçitler yapılmalı. İşlerlik için yürüyen merdiven tercih edilmeli. İstiyor halkımız.