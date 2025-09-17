Sivasspor’un son gün kadrosuna kattığı Aly Malle için imza töreni düzenlendi.

Uzun yıllar Süper Ligde forma giydikten sonra bu sezon 1. lige düşen Sivasspor’da yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Kırmızı Beyazlıların transferin son gününde kadrosuna kattığı Aly Malle için tesislerde imza töreni düzenlendi. Başkan vekili Burak Özçoban’ın katıldığı sürenhe resmi imzayı atan Aly Malle 3 Nisan 1998’de Mali de doğdu. Futbola Black Stars’ta başladı. Ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Otelul Galati ve Şanlıurfaspor formalarını giyen Malle, son olarak Alagöz Holding Iğdır FK’da forma giydi.