İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin destekleriyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 123 yeni araç için hizmete alım töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan; ‘Amacımız Çorum’u huzur ve güvenlik açısından örnek gösterilen iller arasına taşımak’ dedi

Konuşmasında 2025 yılı asayiş olaylarını değerlendiren Pehlivan; “2025 yılı il genelinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olayları değerlendirildiğinde; Kişilere karşı meydana gelen suçlar geçen yıla oranla yüzde 6,9 azaltılarak bu olayların yüzde 97’si aydınlatılmıştır. Malvarlığına karşı meydana gelen suçlar geçen yıla oranla yüzde 27,3 azaltılarak bu olayların yüzde 89,3 'ü aydınlatılmıştır. 2025 yılında meydana gelen olayların tümü değerlendirildiğinde ise geçen yıla oranla yüzde 11 azaltılarak bu olayların yüzde 97’si aydınlatılmıştır.” şeklinde konuştu

Yapılan uygulamalar ve denetimler geçen yıla oranla arttırıldığına dikkat çeken Pehlivan, şu bilgileri aktardı; “2025 yılında 1.202 kahvehane, 901 kafe, 1.402 çay ocağı, 1.205 oyun salonu, 776 otopark kontrol edilmiş bu kontrollerde toplam 348.267 şahsın GBT' si incelenmiş, toplamda 1.971 aranan şahıs yakalanmış, 278 adet tabanca, 193 adet tüfek, 1 adet makinalı tüfek, 3 adet el bombası ele geçirilmiştir. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 14 aylık yapılan çalışmada Alaca ilçemizde 06.01.2014 tarihinde (tam 11 yıl önce) meydana gelen faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatılmış, olayın faili yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.”

Teşkilat olarak amaçlarının Çorum’u huzur ve güvenlik açısından önek gösterilen iller arasına taşımak olduğunu belirten Pehlivan; “Teşkilatımız, toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hâkimiyetini ve devlet otoritesini sağlama noktasında çağdaş ülkelerin kullandığı araç-gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş, dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmelere ve toplumsal talep ve dinamiklere göre sürekli kendini yenilemiştir. Devletimizin imkanları ölçüsünde, araç, gereç, teçhizat durumumuzu daha da yenilemeye devam edeceğiz. Sağlanan imkanlarla amacımız, Çorum ilimizin huzur ve güvenlik açısından önek gösterilen iller arasına taşımak olacaktır.” ifadelerini kullandı.