Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kültür dünyasına kazandırılan "Aşık Kara Musa Külliyatı" yayımlandı.

Çorum Belediyesi, şehrin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çorum’un yaşayan sözlü kültür hazinelerinden, 91 yaşındaki halk ozanı Aşık Musa Yıldız’ın (Aşık Kara Musa) zengin birikimi, ilk kez kapsamlı bir çalışmayla yazılı bir kaynağa dönüştürüldü. aşığın hafızasında yer alan binlerce ifade, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları tarafından "Aşık Kara Musa Külliyatı" adıyla kitaplaştırılarak kültür dünyasına kazandırıldı.

Prof. Dr. Caner Işık ve Ali Onar’ın titiz çalışmasıyla hazırlanan külliyat, araştırmacıların daha önce yürüttüğü yüksek lisans tezinden hareketle geliştirilerek, Çorum Belediyesi’nin kültürel yayıncılık vizyonunu yansıtan akademik nitelikli bir esere dönüştürüldü.

1934 yılında Çorum’un Acıpınar köyünde doğan ve "Kara Musa" lakabıyla tanınan Aşık Musa Yıldız, Alevi aşıklık geleneğinin yaşayan en güçlü temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Aşık Kara Musa’nın sözlü mirası, ilk kez Çorum Belediyesi Kültür Yayınlarının öncülüğünde bu denli kapsamlı şekilde kayıt altına alınmış oldu.