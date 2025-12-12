Ahlatcı Holding’in Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 4 milyar dolarlık altın bulması Çorum'un komşu illerinden Yozgat'ı heyecanlandırdı.

Yeni kurulacak altın işletmesinde bin kişiye iş fırsatı yaratmayı hedeflediklerini belirten Ahlatcı'ya Yozgatlılar, 2000 yılında Süper Lig'de boy gösteren ancak şimdi 2.Lig'deki Yozgatspor takımına sponsor desteği olması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Ahlatcı'nın Yozgat'a sadece maddi yatırım değil, sportif yatırım da yapmasını isteyen Yozgatlılar, Ahlatcı'dan güzel haberler bekliyor.