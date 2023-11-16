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Amasya 'nın Hamamözü ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Ercan Erdoğan yönetimindeki, Ankara Altındağ Belediyesine ait 06 AB 0174 plakalı yolcu otobüsü, Gümüşhacıköy-Hamamözü kara yolunun Hıdırlar mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 27 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.