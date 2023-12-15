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Amatör futbolda mücadele gelecek hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu hafta sonu ertelenen maçların devre arasına oynanacağını ligin sonraki fikstürünün aynen devam edeceğini söyledi.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu dün İl Temsilcilerine gönderdiği açıklamada ‘MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın sonunda çıkan olaylar nedeniyle TFF Yönetim Kurulunca ilk toplantı sonunda tüm liglerde maçların süresiz ertelenmesi kararı alınmıştı. TFF Yönetim Kurulunun dün aldığı kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacağından, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 19 Aralık 2023 Salı gününden itibaren takvim bozulmadan oynatılacaktır. Buna göre ; İstanbul takımlarının oynadığı 1.Grup takımlar 19 Aralık 2023 Salı günü, 16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak olan diğer BAL grupları ise Müsabakalarını 20 Aralık 2023 Çarşamba günü oynayacaktır. Yerel Ligler ise müsabakalarını Futbol İl Temsilcileri ASKF Başkanlarımızla Koordineli biçimde kendi takvimlerine göre yapacaklardır’ denildi.

İl Temsilcisi Engin Ayan yeni hafta programının bugün kulüplere bildirileceğini açıkladı.