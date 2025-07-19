Amatör futbolda kulüpler 2025-2026 sezonunda katılacakları kategorileri 1 Ağustos’a kadar bildirmeleri gerekiyor.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan kulüplerin katılacakları kategorileri net bir şekilde belirleyerek 1 Ağustos cuma günü mesai bitimine kadar Futbol İl Temsilciliğine bildirmelerini istedi.

Ayan liglerin sağlıklı bir şekilde planlanması için kulüplerin katılacakları kategorilerin çok önemli olduğunu belirterek bu konuda idareci ve teknik adamların çok daha duyarlı olmasını istedi.

Ayan yeni sezonda 1. Küme ve 2. Küme Büyüklerin yanı sıra U 18, U 17, U 16, U 15, U 14, U 13, U 12 ve U 11 kategorilerinde müsabakalar oynanacağını bunla ilgili ön hazırlık çalışmalarının başladığını belirterek ‘2025-2026 Amatör Futbol Sezonunun 13-14 Eylül 2025 Tarihinde U14, U16 ve 2.Amatör Küme Büyükler Müsabakaları ile başlatılması planlanmaktadır. 1. Amatör Küme Büyükler Liginin başlama tarihi ise BAL Ligi Müsabakalarının bitim tarihi ile aynı olması istenildiğinden Bal Ligi Fikstürü belirlendikten sonra duyurulacaktır. 2025-2026 amatör futbol sezonunun tüm kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbol taban birliklerinin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dilerim’ dedi.