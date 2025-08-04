Ligin ilk maçında pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak olan Amedspor İsrailli futbolcu Dia Saba’yı imzaya bekliyor.

Amedspor, İsrail Süper Ligi takımlarından Maccabi Haifa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken eski Sivassporlu Dia Saba ile anlaştığı ve transfer haberini sosyal medya hesabından duyuracak.

Zaman olarak Diyarbakır'ın plaka numarası olan 21 ve Dia Saba'nın mevkisi olan 10 numara yan yana getirildi. Transfer haberi bu gece (3 Ağustos) saatler 21.10'u gösterdiğinde açıklanacak.

18 Kasım 1992 (33) doğumlu olan Arap asıllı İsrailli futbolcu Dia Saba, geçtiğimiz sezon Maccabi formasıyla çıktığı 41 maçta 19 gol atıp 15 asist yaptı. Tekniği ve etkili sol ayağıyla bilinen Saba, on numara (orta saha) dışında sağ kanatta da oynayabiliyor. Dia Saba'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro olarak ifade ediliyor.

Çorum FK iddiaları yalanladı

Dia Saba’nın transferinde Arca Çorum FK’nın devreye girdiği ve futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddiaları yalanlandı. Kırmızı Siyahlı yönetimden aldığımız bilgiye göre Çorum FK bu futbolcu ile hiç görüşmedi ancak önerilen isimler arasında olması karşın temas kurulmadı.