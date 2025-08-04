Çorum Gençlerbirliği kulübünden yetişen ve Çorum FK’da ilk profesyonel imzayı atan Mustafa Eren Damar yeni sezon için 12 Bingölspor ile anlaştı.

Çorum FK alt yapısında gelişim liglerindeki performansı ile dikkat çeken ardından 2022 sezonunda profesyonel imza atan Mustafa Eren Damar aynı sezon Eyüpspor’a transfer oldu ve Çorum FK’da kiralık olarak forma giydi.

23-24 ve 24-25 sezonu ikinci yarısında Mardinspor takımında kiralık olarak forma giyen Mustafa Eren Damar Eyüpspor ile sözleşmesini bu sezon sonunda fesh etti.

21 yaşındaki Mustafa Eren Damar bu sezon Çorum FK’dan üç futbolcunun transfer olduğu 12 Bingölspor ile kiralık olarak anlaştı ve yeni takımı ile çalışmalara başladı.