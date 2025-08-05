Arca Çorum FK ligin ilk haftasında pazar gecesi evinde oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Lig öncesi Bolu ve Düzce’de üç etaplı bir ay süren kamp döneminin ardından iki günlük izne çıkan kırmızı siyahlı takım bugün saat 17’de tesislerde toplanacak.

Çorum FK tesislerinde ilk kez bir araya gelecek olan kırmızı siyahlı takım yapılacak değerlendirmenin ve toplantının ardından saat 19’da tesis sahasında sezonun ilk antrenmanına çıkacak.

Büyük saha zeminindeki çalışma devam ettiği için Çorum FK bu etapta çalışmalarını küçük sahada yapacak.

Kırmızı Siyahlı takım bugün akşam yapacağı haftanın ilk antrenmanında ısınma koşularının ardından dar alanda pas ve daha sonra yenileme çalışması ile günü tamamlayacak. Çorum FK yarı yapacağı antrenmanla Amedspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.