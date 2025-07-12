Sezonun ilk maçında Çorum FK’nın konuğu olacak Amedspor’un Erzurum’daki 1. etap kamp çalışmaları sürerken, yeni sezon kadrosunda yer alması planlanan Nicolas N'Koulou’nun vize sorunu nedeniyle durumu belirsizliğini koruyor.

Amedspor geçtiğimiz sezon Sakaryaspor’a kiralık olarak verilen ve sonra kulübe geri dönen ancak izin nedeniyle ülkesine giden 35 yaşındaki Kamerunlu stoperin, ülkesinde yaşadığı vize sorunu nedeniyle henüz kampa katılamadığı öğrenildi.

Bu durum hem teknik heyetin hem de yönetimin planlarını aksatırken, deneyimli futbolcunun Türkiye’ye ne zaman döneceği merak konusu oldu.

Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurum kampında sabah antrenmanlarını sürdürürken, N'Koulou’nun bir an önce takıma katılmasını beklediklerini belirtti.

Kulüp yetkilileri bu konu üzerinde hassasiyetle ve ciddi anlamda gerekli görüşmelerinin yapıldığı biliniyor. Oyuncunun vize sorununun bir an önce netleşmesi ve kamp katılması bekleniyor.

Emrah Başsan’dan vazgeçildi

Öte yandan Sivasspor'dan ayrılan Emrah Başsan, Amedspor'un transfer etmek istediği oyunlar arasında gösteriliyor, Süper Ligden bazı takımların da teklifte bulunması nedeniyle bu transferin zora girdiği belirtiliyordu.

Sosyal medyada yer alan Emrah Başsan'ın Amedspor'la prensipte anlaştığı haberlerinin dışında bir gelişme yaşandı. Geen Pres adlı bir bir x kullanıcısı, Emrah Başsan transferi için gerekli ön çalışmaların yapıldığına dikkat çekerek, ''Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak’ın onay vermemesi üzerine transfer iptal edildi. Sivasspor’dan ayrılan Emrah Başsan’ın Amedspor’a transferi teknik heyet kararıyla gerçekleşmedi'' iddiasında bulundu.