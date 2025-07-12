Trendyol 1. Lige şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve sezonun ilk maçında Çorum FK ile karşılaşacak olan Amedspor'dan ayrılan Ömer Bayram, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımla Amedspor Kulubü’ne ve taraftarına veda etti.

"AMEDSPOR MACERAM SONA ERDİ"

Sosyal Medya Platformu üzerindeki X hesabından yaptığı paylaşımla veda eden Ömer Bayram, duygusal açıklamalarda bulundu. Ömer Bayram, "Amedspor maceram sona erdi. Burada geçirdiğim süre boyunca hem sahada, hem saha dışında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Güzel anılar biriktirdim, iyi arkadaşlıklar edindim. Böyle bir ayrılığın olmasını istemezdim, böyle bitmesi üzücü oldu. Başta taraftarlar olmak üzere bana destek veren herkese teşekkür ederim. Hepinize hakkım helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın. Ömer..."