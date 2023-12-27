Amedspor’da Ahlatcı Çorum FK eski teknik direktörlerinden Serdar Bozkurt yollarını ayırdı hemen ardından geçen sezon kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk yaşayan Tahsin Tam’a teklif yaptı.

2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Amedspor sezona 2015-16 sezonda o zamanki ismi Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK’da görev yapan Serdar Bozkurt ile anlaştı.

Son haftalardaki kötü sonuçların ardından son maçta Menemen deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Amedspor yönetimi Serdar Bozkurt ile ayrılık kararı alındı.

Amedspor yönetimi bu kararın ardından geçen sezon Ahlatcı Çorum FK’da şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Tahsin Tam’a teklif yaptı.

Tahsin Tam’ın bu teklifi şu an için düşünmediği gerekcesi ile kabul etmediği öğrenildi.