Liseli Genç Kızlar futbolda Spor Lisesi rakipsiz şampiyon oldu.

Bu yıl iki takımın başvurduğu Liseli Genç Kızlar futbol il birinciliğinde diğer takımın futsal branşına geçmesi nedeni ile Spor Lisesi rakipsiz kaldı.

Dün oynanan erkekler final maçının ardından düzenlenen törende Spor Lisesi kız takımıda şampiyonluk kupasını aldı.

Spor Lisesi’nin kupasını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay birlikte verdiler.