Yaklaşık iki yıldır Amerika’da hayatını sürdüren 25 yaşındaki Oğuzhan Şahin, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Dün sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Şahin’in cenazesinin önümüzdeki günlerde Çorum’a getirileceği ve toprağa verileceği öğrenildi.
Çorum Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olan Şahin'in genç yaşta ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Çorum Hakimiyet