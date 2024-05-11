Ampute Milli Takımı, Fransa'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na Çorum'da hazırlanıyor.

Gözden kaçırmayın Aşgın’a forma

Çorum Belediyesi'nin misafiri olarak şampiyonaya Çorum'da hazırlanan Milli Takım, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çorum'da kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum'da sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmail Temiz ve milli takım ekibi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Milli takım ekibini makamında konuk eden Başkan Aşgın, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

Aşgın'a milli takım forması, Aşgın’dan saat kulesi

Teknik Direktör İsmail Temiz ve sporcularda kendilerine verdiği destek dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek milli takım forması hediye etti.