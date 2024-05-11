Güreş’de U 11 il birinciliği bugün başlıyor.

Bugün saat 10.00’da Adil Candemir Spor Salonu’nda yapılacak ilk gün müsabakalarında serbest stilde müsabakalar yapılacak.

FİNAL BİLETİ İÇİN... FİNAL BİLETİ İÇİN...

İl birinciliğinde yarın ise aynı salonda grekormen güreşde il birinciliği müsabakaları yapılacak.

U 11 Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek serbest ve grekoromen stil il takımını belirleneceği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.

İl birinciliğine merkez ve ilcelerden minik güreşçilerin katılması bekleniyor.