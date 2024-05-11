Güreş’de U 11 il birinciliği bugün başlıyor.
Bugün saat 10.00’da Adil Candemir Spor Salonu’nda yapılacak ilk gün müsabakalarında serbest stilde müsabakalar yapılacak.
İl birinciliğinde yarın ise aynı salonda grekormen güreşde il birinciliği müsabakaları yapılacak.
U 11 Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek serbest ve grekoromen stil il takımını belirleneceği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.
İl birinciliğine merkez ve ilcelerden minik güreşçilerin katılması bekleniyor.