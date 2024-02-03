Seçim çalışmalarına başlayan Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altın Kepçe Restaurant’ta düzenlenen basın toplantısına; İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, İl Başkan Vekili Ömer Karslı, İl Teşkilat Başkanı Fatih Mehmet Kürkçü ve İl Genel Meclis Aday Adayı Fevzi Culuk katıldı.

‘ÇORUM HALKI ARTIK AYNI PARTİLERDEN BIKTI’

Çorum halkının yıllarca tek seçenek olarak sunulan birbirinin aynısı olan partilerden bıktığını ve değişim istediğini ifade eden Anaç; “Zira Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi gelinen noktada ‘bir Milli görüş vardır. Birde diğerleri vardır.’ Hemşerilerimiz kendilerine dayatılan adaylara mahkum değildir. Çünkü Yeniden Refah Partisi vardır. Tek seçenek siz değilsiniz artık Yeniden Refah Partisi vardır.” dedi

‘ÇORUM’A MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİNİ YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ’

‘Çorumlu hemşerilerimiz müsterih olsunlar ki biz inşallah kazanacağız.’ diyen Anaç; “Bölen değil bilakis bünyesinde toplanılan bir parti olacağız. Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun Çorumda Milli görüş belediyeciliğini tesis etmek üzere tüm hemşerilerimizi partimize üye olmaya, çalışmalara katılmaya, dua ve oylarıyla bu hasreti sonra erdirme konusunda katkı sağlamaya davet ediyorum. Yeniden Refah Partisinin tüm teşkilatları, gönüllü kardeşlerimizle beraber samimiyet ve gayretle sahaya çıkmış bulunmaktadır. Bu kapsamda dün Cuma namazı öncesi Çorum şehitliği, cuma sonrasında sırasıyla emeği geçen kıymetli belediye başkalarımızdan merhum Arif Ersoy ve Turhan Kılıççıoğlu’nun mezarları başında dua ederek ziyaret ettik. Sonrasında Çorumda eserleriyle hemşehrilerimizin gönlünü fetheden Sayın Muzaffer Külcü beyi de ziyaret ettik. Çünkü biz vefaya ve emeğe inanan bir partiyiz.” ifadelerini kullandı

1 Nisan’da Çorum’u yeniden milli görüş belediyeciliği ile tanıştıracaklarını dile getiren Anaç,

“İsra suresi 13. Ayette ‘Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık’ hükmü ve yine kader gayrete aşıktır sözü doğrultusunda inşallah önce sahalarda, meydanlarda sonrada hemşerilerimizin günlünde yer bulacağız. 1 Nisan günü de şaka olduğunu sansalarda Çorum Belediye Başkanlığını Milli Görüş belediyeciliğine emanet edeceğiz.” diye konuştu

Konuşmasında neden Yeniden Refah Partisi’nden aday olduğunu da açıklayan Anaç, şunları söyledi;

“ Bugün gerek yerel yönetimler gerekse merkezi yönetim noktasında milletimizde oluşan bir memnuniyetsizlik ve kırgınlık var. 2018 yılında Genel Başkanımız Fatih Erbakan liderliğinde dava arkadaşlarıyla birlikte yeni bir vizyon milletimize yeni bir seçenek sunmak, Milli Görüş yönetimiyle tekrar milletimizi buluşturmak üzere Yeniden Refah Partisi kurulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her geçen gün milletin teveccühü ve ilgisiyle Elhamdülillah Yeniden Refah ailesi yeni katılımlarıyla hızla büyümeye devam etmektedir. Yine yerelde 1994’te merhum Arif Ersoy’un refah partisinden belediye başkanı oluşuyla. Çorum ilk defa Milli Görüş belediyesi ile tanışmıştır. Bu dönemde Çorum Belediyesi yaklaşık 50 yıllık özellikle altyapı alanında ve birçok alanlarda Çorumun önünü açan hizmetler yapmıştır. Ancak aradan geçen 24 yıl sonra görülüyor ki Çorumlu hemşerilerimiz nesline ve şehrine sahip çıkmak için yerelde sonra da genelde yönetimleri yeniden emin ellere ve işi de ehline teslim edilen bir siyaset anlayışı yani Milli Görüş anlayışının özlemini çekmektedir. Bizde hemşerilerimizin bu özlemini gidermek üzere kutlu yola çıktık. Çorumlu hemşerilerimiz yıllarca tek seçenek olarak sunulan birbirinin aynısı olan partilerden bıkmış gerçek bir değişim istemektedirler. Zira Merhum Erbakan hocamızın dediği gibi gelinen noktada ‘bir Milli görüş vardır. Birde diğerleri vardır.’ Hemşerilerimiz kendilerine dayatılan adaylara mahkum değildir. Çünkü

‘BİZİM AŞKLA MEŞKLE İŞİMİZ OLMAZ’

Yeniden Refah Partisi vardır. Tek seçenek siz değilsiniz artık Yeniden Refah Partisi vardır. Genel başkanımızın beni görevlendirmesinden bu yana partimizin tüm kademe teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde samimi ve gayretle gerek seçim kampanyası döneminde gerekse 31 Mart sonrası inşallah devir alınacak Çorum Belediye Başkanlığının Çorum’a sunacağı hizmetlere ve projelere ilişkin çalışmalarımız başlamıştır. Bununla ilgili olarak zaman zaman siz değerli basın mensubu kardeşlerimizi ve kıymetli hemşerilerimizi bilgilendireceğiz. Aslında söylenecek çok sözümüz var tabi ki biraz da vaktimizde var. Son olarak değerli arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki. Bizim aşkla meşkle işimiz olmaz hemşerilerimizin de artık olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için Çorum kara sevdadır Kara sevdamızda Çorumdur.”