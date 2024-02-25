Traktörcüler Sitesi’nde esnafla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, “Her geçen gün milletimizin artan sevgisi ve desteği ile zafere doğru yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Esnaftan destek isteyen Yaşar Anaç, “Esnafımız mazot fiyatlarının pahalılığı, alım güncünün düşmesi neticesinde traktör satışlarının çok düştüğünden dert yandılar. Merhum Necmettin Erbakan hocamızın başbakan olduğu 54. hükümet dönemindeki bolluk ve bereketin arandığını, önce yerelde sonra merkezi hükümette değişimin kaçınılmaz olduğunu, bunun için de desteklerinin ve oylarının Yeniden Refah Partisine olacağını beyan ettiler” diye konuştu.

Her geçen gün zafere doğru yürüdüklerini ifade eden Anaç, “Yeniden Büyük Türkiye için milletimizin yüzünün gülmesi, Milli Görüş iktidarına kutlu yürüyüşümüz devam etmektedir. Çorumlu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar ki her geçen gün milletimizin artan sevgisi ve desteği ile zafere doğru yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.