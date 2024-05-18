Çankırı’da yapılan U 15 grup birinciliğinde mücadele eden temsilcimiz Anadolu FK finalde yenilerek elendi.

Grubunda ilk maçında Kırıkkale şampiyonunu 4-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Anadolu FK grup birinciliği maçında ise Samsun Büyükşehir Belediyespor ile normal süresi 0-0 biten maç sonunda penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak grup birincisi olarak finale yükseldi.

Dün diğer grup birincisi Samsun Atakum Belediyespor ile yarı final grubuna yükselmek için karşılaşan temszilcimiz maça kötü başladı ve ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

İkinci yarıya çok daha iyi başlayan Anadolu FK skoru 2-1 yaptı ve umutlandı.

Kalan bölümde beraberlik için kurduğu baskı beraberlik golünü getirmedi ve son bölümde yediği golle maçtan 3-1 mağlup ayrılan Anadolu FK gruplara veda etti.