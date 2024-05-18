İlimizde yapılan U 15 grup birinciliğinde şampiyonluğu Trabzon Yomraspor kazandı.

Altı takımın iki grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde gruplarında ilk sırada yen alan Trabzon Yomraspor ile Amasya Suluova Gelişimspor takımları finalde karşılaştı.

Devane sahasında oynanan final maçında iki takımında kontrollü oyunu sonunda normal süre 0-0 beraberlikle sona erdi.

Uzatma bölümünde ise karşılıklı atılan birer golle 1-1 beaberlik ile sonuçlanında yarı final grubuna yükselecek takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Trabzon Yomraspor takımı yarı final grubuna yükselen takım oldu.