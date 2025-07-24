Anadolu'nun üretim gücünü geleceğe taşıyan şehirlerden biri olan Çorum, sanayi altyapısını her geçen gün daha da güçlendirirken, ihracat ve yatırım alanındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ekofull Dergisi'ne özel değerlendirmelerinde, şehrin ekonomik vizyonunu, sanayideki dönüşümünü ve geleceğe dönük hedeflerini tüm boyutlarıyla aktardı.

Başaranhıncal, "katma değeri yüksek üretim" vurgusuyla Çorum'un sadece Türkiye'de değil, küresel pazarda da daha etkin bir oyuncu haline gelmesi için yürütülen stratejik adımları paylaştı.

TARİHLE GELECEĞİ BULUŞTURAN ŞEHİR

Çorum, köklü geçmişiyle bugünü harmanlayan ve geleceğe güçlü adımlarla yürüyen nadir şehirlerden biridir. Coğrafi konumu itibarıyla İç Anadolu ile Karadeniz arasında bir geçit teşkil eden ilimiz, hem tarımsal üretim hem de sanayileşme açısından önemli avantajlara sahiptir. Bu avantajları etkin bir şekilde kullanarak ekonomik yapısını çeşitlendirmiştir. Son 20- 30 yılda Çorum'un sanayi profili dikkat çekici bir şekilde gelişmiştir. Özellikle Organize Sanayi Bölgemiz, şehirde sanayi yatırımlarının merkezi konumuna gelmiştir. Metal işleme, makine üretimi, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemeleri, mobilya, seramik ve vitrifiye sektörleri, gıda ve kıymetli ve yarı kıymetli taşlar Çorum'un sanayide öne çıktığı alanlardır. Gıda sektörü Çorum'un markalaştığı alanlardan biridir. Özellikle, coğrafi işaret tescilli "Çorum Leblebisi", hem iç piyasada hem de ihracatta bilinen, kentle özdeşleşmiş bir üründür.

TOPRAK SANAYİSİNDE DÖNÜŞÜM VE MODERNLEŞME

Çorum, gelişmiş sanayi altyapısıyla da dikkat çeken bir Anadolu şehridir. Özellikle yapı malzemeleri sektöründe önemli bir yere sahip olan toprak sanayisi, şehirde yıllar içinde geleneksel üretimden organize sanayi modeline geçerek büyümüş ve modernleşmiştir. Çorum'un yerel olarak zengin kil yatakları, tuğla, kiremit ve seramik gibi yapı malzemelerinin üretimi için son derece uygundur. Bu avantaj, 1980'li yıllardan itibaren sanayileşme politikalarıyla birleşerek toprak sanayisinin organize bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır. Bugün Çorum'da Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde faaliyet gösteren çok sayıda firma, modern üretim tesisleriyle Türkiye'nin dört bir yanına ürün tedarik etmektedir. Çorum'un toprak sanayisi, yüzlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca üretilen yapı malzemeleri sadece iç piyasada değil, Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu da şehrin ihracat hacmine ciddi katkı sağlamaktadır.

TURİZM POTANSİYELİ VE KÜLTÜREL MİRAS

Ekonomik açıdan payı sınırlı olmakla birlikte turizm de önemli bir potansiyel taşımaktadır. Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşaş (Boğazkale), Alacahöyük gibi tarihi alanlar, Çorum'un dünya çapında tanınmasını sağlamaktadır. Kültür turizmiyle yerel esnaf ve küçük işletmeler için ekonomik hareketlilik yaratılmaktadır. Genel hatlarıyla Çorum ekonomisi, tarım ve hayvancılıkla temellenmiş; sanayi ve gıda sektörleriyle ivme kazanmış, kültürel mirasıyla da desteklenmiş çok boyutlu bir yapıdadır. Hedefimiz, katma değeri yüksek üretimi teşvik ederek istihdamı artırmak ve Çorum'u sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde tanınan bir üretim ve ticaret merkezi haline getirmektir.

SEKTÖREL GENİŞLEME VE YATIRIM HAMLELERİ

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB), son yıllarda hem altyapı hem de sektörel çeşitlilik açısından önemli bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Hem kamu destekli hem de özel sektör yatırımlarıyla güçlenen bu bölge, şehrin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Çorum OSB, 665 hektarlık alanda 168 işletme ile faaliyet göstermektedir. Makine, gıda, otomotiv yan sanayi, tekstil, seramik, kimya, medikal, orman ürünleri, döküm, mobilya, metal sanayi, kıymetli taşlar gibi birçok sektörde üretim yapılmaktadır. Son dönemde, özellikle savunma

sanayi, tıbbi ve aromatik bitki işleme, yenilenebilir enerji ve tarıma dayalı gıda işleme makinaları gibi alanlarda yatırımlar öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, Çorum OSB, sektörel çeşitlilik ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çekmektedir. Savunma sanayi, kıymetli taşlar, tıbbi bitki işleme, yenilebilir enerji ve tarıma dayalı gıda işleme gibi alanlarda yapılan yatırımlar, bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmekte ve istihdamı artırmaktadır.

YENİ OSB HAMLESİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) olarak, şehrimizin ekonomik yapısını güçlendirmek ve sanayi çeşitliliğini artırmak adına Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulma çalışmaları başlatılmış olup bunun ile birlikte sanayi ve sektör çeşitliliğinin artırılması hedeflenmektedir. 2024 ihracat başarısı ve sanayi yatırımları Çorum'un 2024 yılında ihracatını en çok artıran iller arasında yer alması, şehrin güçlü ekonomik altyapısı ve stratejik yatırımlarının bir sonucudur. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sanayi çeşitliliğini artırmaya yönelik yürüttüğümüz projeler ve iş birlikleri, bu başarıda önemli rol oynamıştır. Sanayi Çeşitliliği ve Yatırımlar: Tıbbi ve aromatik bitki işleme, metal ve makine sanayi gibi yeni sektörlere yapılan yatırımlar, şehrin üretim kapasitesini artırmıştır. Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü: Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren projeler, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmıştır. Altyapı Geliştirmeleri: Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen altyapı yatırımları, sanayicilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmiştir.

İHRACAT DESTEKLERİ VE ULUSLARARASI AÇILIM

Kentimizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak ve ticaret hacmini artırmak amacıyla, ihracat potansiyeline sahip firmalarımıza yol gösterecek ve onlara rehberlik edecek İhracat Destek Ofisi'ni ve Avrupa İşletmeler Ağı Cosme Projesi'ni hayata geçirdik. Bu birim aracılığıyla, yeni pazarlar ve daha geniş hedef kitlelerine ulaşmaları adına ihracatçılarımıza ihtiyaç duydukları danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini sunuyoruz. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sanayi çeşitliliğini artırmaya yönelik yürüttüğümüz projeler ve iş birlikleri, şehrimizin ekonomik başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yürütmekte olduğumuz Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında değerli üyelerimizin katılımları ile yeşil dönüşümde karşılaşılacak çevresel ve ekonomik gerçekler hakkında farkındalık yaratan "İŞLETMELERDE YEŞİL ALARM: AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde; üyelerimizin dijitalleşen dünya ticaretine uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla e-ihracat ve e-ticaret odaklı bir eğitim programı düzenledik. Kadın girişimciler başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza dijital pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı hedefleyen bu etkinlik, hem teorik bilgiler hem de uygulamalı içeriklerle verimli bir öğrenme ortamı sundu. (Ekofull)